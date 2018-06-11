شاهد.. حسناوات منتخب روسيا لكرة القدم يوجهن رسالة للرجال!

وجهت لاعبات منتخب روسيا لكرة القدم، رسالة دعم لمنتخب الرجال، قبل ثلاثة أيام من خوضه المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم، ضد نظيره السعودي، على ملعب "لوجنيكي"، في العاصمة موسكو.

ونشر الاتحاد الروسي لكرة القدم، مقطع فيديو تتمنى فيه سيدات منتخب روسيا لكرة القدم، بالتوفيق والنجاح لمنتخب الرجال بشكل عام وللاعبين بعينهم، وتقديم أداء جيد في العرس الكروي الكبير.

Женская национальная сборная России @WomenRussia пожелала мужской сборной России @TeamRussia хорошего выступления на ЧМ2018!

Спасибо, девчонки! 😊🤩 pic.twitter.com/yNPcClSKuY — Сборная России (@TeamRussia) June 11, 2018

المصدر: "twitter/official_rfs"

نايف الكوردي