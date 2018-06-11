الدراجي لـRT: الأفارقة قد ينقلبون على المغرب والسعودية ستدعم الملف الأمريكي

تجاوز المغرب مرحلة التقييم بنجاح ليحافظ على أمله في استضافة مونديال 2026، بعدما صادقت لجنة التقييم "تاسك فورس" التابعة للفيفا على ملف ترشيحه المنافس للملف الأمريكي الثلاثي المشترك.

وصادق المجلس الإداري لـ"الفيفا" بدوره، على نتائج تقرير لجنة "تاسك فورس"، ومنح الملفين المغربي والأمريكي المشترك بين الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا، الحق في المرور إلى مرحلة التصويت، في المؤتمر 68 لـ"الفيفا"، الذي سينعقد بعد غد الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو.

ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، أجرى موقع RT مقابلة حصرية مع المعلق الجزائري في شبكة قنوات "BEIN SPORTS" القطرية، حفيظ الدراجي.

1- أستاذ حفيظ الدراجي أهلا بك وشكرا لك على هذا اللقاء الحصري لقناتنا RT.. لنبدأ من قرار المجلس الإداري للفيفا، الذي زكى ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026، وصادق على مروره لمرحلة التصويت.. ما هي حظوظ المغرب الآن؟

أعتقد أن مرور الملف المغربي إلى مرحلة التصويت يعطيه حظوظا، كنت أعتقد قبل اليوم أن لجنة التقييم "تاسك فورس"، أقرها الـ"فيفا" من أجل إقصاء الملف المغربي من الناحية التقنية، ولكن ذلك لم يحدث.. "تاسك فورس" أقرت بمرور الملف المغربي لمرحلة التصويت، وهذا يعطي حظوظا للملف المغربي، ولا أقول إنها متساوية مع الملف الأمريكي لأن اعتبارات التصويت لواحد من الملفين لا علاقة لها بالمنطق .

العملية ستكون صعبة جدا، وذلك في ظل الضغوطات الكبيرة التي تمارسها الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب تجاه البلدان الإفريقية والعربية التي هددها بقطع المساعدات عليها في حالة التصويت على الملف المغربي.

2- رئيس الاتحاد الإفريقي الملغاشي أحمد أحمد أكد دعمه اللامشروط للملف المغربي، وحث جميع الدول الإفريقية على مساندة المغرب.. هل وضع المغرب الأصوات الإفريقية في جيبه؟

رسالة أمريكا وترامب إلى السفراء الأمريكيين في القارة السمراء كانت موجهة خصيصا من أجل الحصول على الأصوات الإفريقية. في الأيام القليلة الماضية، تراجعت بعض البلدان الإفريقية الكبيرة، عن دعم الملف المغربي، وبينها جنوب إفريقيا، ونيجيريا، وزيمبابوي، وأعتقد أن بعض البلدان الإفريقية ستنقلب على المغرب، وستصوت لصالح الملف الثلاثي المشترك خوفا وطمعا وليس قناعة..

3- مجموعة من الدول العربية أعلنت مساندتها للملف المغربي، بينما تلف الضبابية مواقف بعض منها.. هل يخذل العرب المغرب، وخاصة السعودية؟

بالنسبة للسعودية أمرها معروف، وأعلن رئيس الهيئة السعودية للرياضة أن مصالح بلاده مع الولايات المتحدة، ولم يكتف بذلك، بل حاول إقناع البلدان العربية الخليجية بالتصويت للملف الأمريكي، كما أقنع وأسهم في إقناع بعض البلدان الآسيوية في دعم الملف الأمريكي. هذه خيارات مؤسفة ومخزية، سميها كما شئت. هذا سيؤثر طبعا على الملف المغربي لأنه سيخسر بلدان عربية، وآسيوية، وكذلك بلدانا إفريقية.

4- هل ترى أنه من الإجحاف أن يخسر المغرب رهان استضافة كأس العالم في ترشيحه الخامس، خاصة وأن الدول التي تتنافس معه سبق لها تنظيم المونديال وهي المكسيك التي استضافته مرتين، والولايات المتحدة مرة واحدة؟

لا بعواطفنا ولا بمنطقنا، هناك إجحاف في حق المغرب من زمان وليس فقط بعد هذا الترشيح الخامس في تاريخ هذا البلد.. هناك إجحاف في حق المغرب وفي حق إفريقيا، وفي حق العرب عموما رغم أن قطر ستستضيف مونديال 2022. سأكون حزينا جدا لو يخفق المغرب مرة أخرى، لأنه سوف لن يكون له نفس آخر من أجل الترشيح مجددا في 2030. أتمنى أن تحدث هذه المرة المفاجأة، وأقول المفاجأة لأن كل التوقعات تقول أن الملف الأمريكي هو الذي سيفوز.

5- الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تغيير طريقة التصويت، وبات يحق لجميع الدول المنضوية تحت لواء "الفيفا" التصويت على مستضيف بطولة كأس العالم.. في نظركم هل طريقة التصويت الجديدة تخدم أحد الملفين المرشحين؟

سيكون لها تأثير ولكن ليس كبيرا، وأنا أشك وأعتقد أنه لو كان عند الـ"فيفا" والولايات المتحدة يقين بأن أعضاء مجلس الـ"فيفا" (الجمعية العامة للفيفا) سيصوتون للملف المغربي، لما قبلوا بمرورهم إلى مرحلة التصويت.. المهم هناك يقين بأن الولايات المتحدة ستفوز بتنظيم مونديال 2026، لذلك أغلق الـ"فيفا" أحد الأبواب التي قد تسيء له، بقبوله مبدئيا ملف ترشح المغرب.

6- شكرا أستاذ حفيظ الدراجي على هذا اللقاء

حاوره: عمر بيكضاض