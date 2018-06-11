منتخب صربيا يحط الرحال في روسيا للمشاركة في المونديال

حطت بعثة المنتخب الصربي رحالها اليوم، في مدينة كالينينغراد الروسية، للمشاركة في بطولة كأس العالم التي ستستضيفها 11 مدينة روسية.

وتضم قائمة المنتخب الصربي مجموعة من اللاعبين البارزين، يتقدمهم المخضرم برانيسلاف إيفانوفيتش، مدافع زينيت سان بطرسبورغ الروسي، وألكسندر كولاروف، ظهير روما الإيطالي.

وسيتنافس المنتخب الصربي في المونديال الروسي في المجموعة الخامسة، التي تضم أيضا منتخبات كوستاريكا، وسويسرا، والبرازيل.

المصدر: RT

عمر بيكضاض