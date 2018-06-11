ويليامز وغاريفولينا يحييان حفل افتتاح مونديال روسيا

يشارك كل من الموسيقار البريطاني روبي ويليامز والفنانة الروسية الشهيرة آيدا غاريفولينا، في حفل افتتاح مونديال روسيا الذي سيقام الخميس المقبل في ملعب لوجنيكي في موسكو.

وسيشهد الحفل، الذي سيقام قبل نصف ساعة من انطلاق المباراة الافتتاحية بين المنتخبين الروسي والسعودي، حضور البرازيلي رونالدو، الذي سيقدم كأس البطولة.

وقال ويليامز: "أنا سعيد للغاية ومتحمس للعودة إلى روسيا لإحياء عرض موسيقي فريد من هذا النوع. صحيح أني أحييت الكثير من الحفلات في مسيرتي، ولكن أداء العرض الموسيقي في افتتاح كأس العالم أمام 80 ألف مشجع في الملعب وملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم هو حلم من أحلام الطفولة".

وسيتخذ حفل افتتاح كأس العالم 2018 شكلا مختلفا قليلا بالمقارنة مع النسخ السابقة للبطولة، حيث سيركز العرض هذه المرة على الفقرات الموسيقية، وسيشهد تقديم عرض موسيقي من غاريفولينا، التي تعد من أبرز الأصوات الشابة في روسيا.

وفي هذا الصدد، قالت النجمة الموسيقية التي تعد من رموز دار أوبرا فيينا: "لم أتخيل أبدا أنني سأكون في يوم من الأيام جزءا من احتفال ضخم مثل بطولة كأس العالم التي ستقام في بلدي. إن الصورة التي سأقدمها للعالم بأسره ستكون رمزية للغاية لأنها مرتبطة بحلم تحول إلى حقيقة".

ومن جهته، قال الظاهرة رونالدو: "المباراة الافتتاحية دائما ما تكون حافلة بالدلالات الرمزية، حيث تدرك حينها أن اللحظة العظيمة قد حلت أخيرا، اللحظة التي انتظرتها طيلة أربع سنوات، سواء كلاعب أو كمشجع. لا أحد يعرف ماذا سيحدث خلال الأسابيع الأربعة التي ستتواصل فيها البطولة، لكن الجميع على يقين من أنها ستكون ذكرى تاريخية".

المصدر: فيفا

عمر بيكضاض