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رونالدو وصلاح خارج تشكيلة أغلى اللاعبين في مونديال روسيا!

11 يونيو 2018 | 11:06 GMT
رونالدو وصلاح خارج تشكيلة أغلى اللاعبين في مونديال روسيا!
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Kai Pfaffenbach / Reuters

نشرت صحيفة "آس" الإسبانية تشكيلة اللاعبين الأغلى قيمة في بطولة كأس العالم، التي تستضيفها روسيا في الفترة من الـ14 من الشهر الجاري لغاية الـ15 من يوليو المقبل.

واعتمدت الصحيفة الإسبانية في اختيار التشكيلة على الأرقام التي يرصدها موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص في تحديد القيمة السوقية للاعبين وفقا لمجموعة من المعاير.

وشهدت التشكيلة العديد من المفاجآت، أهمها غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني (100 مليون يورو)، لانخفاض قيمته السوقية بسبب تقدمه في السن، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر بعض اللاعبين بشكل "جنوني".

وغاب عن التشكيلة أيضا، اسم النجم المصري محمد صلاح، رغم أن قيمته السوقية ارتفعت بشكل كبير، ووصلت إلى 150 مليون يورو.

وجاءت تشكيلة اللاعبين الأغلى قيمة في مونديال 2018 على النحو التالي:

حراسة المرمى: الإسباني ديفيد دي خيا (70 مليون يورو).

خط الدفاع: الإسباني داني كارفخال (70 مليون يورو)، الفرنسي رافائيل فاران (70 مليون يورو)، السنغالي خاليدو كوليبالي (60 مليون يورو)، الإسباني جوردي ألبا (60 مليون يورو).

خط الوسط: البلجيكي كيفين دي بروين (150 مليون يورو)، الفرنسي بول بوغبا (90 مليون يورو)، الصربي ميلينكوفيتش سافيتش (90 مليون يورو).

خط الهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (180 مليون يورو)، البرازيلي نيمار (180 مليون يورو)، والإنجليزي هاري كين (150 مليون يورو).

المصدر: وكالات

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