المنتخب البرازيلي يصل إلى روسيا للمشاركة في مونديال 2018

وصل المنتخب الوطني البرازيلي لكرة القدم فجر اليوم الاثنين إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في مونديال روسيا 2018.

وسيقيم المنتخب البرازيلي، بطل العالم خمس مرات، خلال فترة المونديال في فندق "Swissotel Resort"، وسيتدرب في ملعب "South Sport" في المدينة.

وتخوض البرازيل المونديال في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات صربيا وسويسرا وكوستاريكا.

ووصل منتخب بيرو والمنتخب الفرنسي، إلى العاصمة الروسية موسكو، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو القادم.

كما وصل منتخب الأوروغواي لكرة القدم إلى مدينة نيجني نوفغورود الروسية.

المصدر:تاس