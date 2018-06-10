الفيفا يوافق على مرور ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026 لمرحلة التصويت

وافق مجلس "الفيفا" اليوم الأحد، في موسكو، بشكل رسمي على قبول ترشيح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026، ومروره لمرحلة التصويت النهائي يوم 13 يونيو خلال المؤتمرالـ 68.

وأكد بيان للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مجلسه المكون من 35 عضوا صادق على نتائج تقرير لجنة "تاسك فورس"، ومنح الملف المغربي، والملف المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، أهلية المرور إلى مرحلة التصويت، التي ستجرى الأربعاء المقبل بموسكو.

وأكد أعضاء مجلس الفيفا قرار لجنة "تاسك فورس"الذي سمح بمرور الملف المغربي للمرحلة النهائية بعد أن حصل ملف "موروكو 2026" على الحد الأدنى من التنقيط.

وحصل الملف المغربي للترشيح لاستضافة مونديال 2026 على تنقيط 2.7 على 5، في حين حصل الملف الأمريكي الثلاثي على 4 نقط من أصل 5، حسب ما جاء في تقرير لجنة "تاسك فورس".

وخلافا لما كان عليه الأمر في السابق، ستعرف عملية التصويت لتحديد البلد الفائز بشرف استضافة كأس العالم 2026، مشاركة جميع الاتحادات الوطنية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعددها 211 اتحادا تستثنى منها الاتحادات المرشحة للاستضافة، وهي المغرب، والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا التي قدمت ملفا مشتركا .

ومن بين 207 اتحادا كرويا يحق لها التصويت يكفي المغرب الحصول على 104 صوتا ليفوز بتنظيم كأس العالم، خلال الجلسة العمومية التي ستعقد يوم 13 يونيو الجاري، للإعلان عن البلد المنظم للمونديال، علما بأن القارة الأفريقية وحدها تملك 53 صوتا.

المصدر: وكالات