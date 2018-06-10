ديشامب يكشف موقف جيرو من المشاركة في كأس العالم

قال مدرب فرنسا ديدييه ديشان إنه من المتوقع أن يتعافى أوليفييه جيرو لمواجهة أستراليا في بداية مشوار المنتخبين في مونديال روسيا 2018.

وأثار جيرو مخاوف الجماهير الفرنسية، بعد تعرضه لإصابة قوية في الرأس بالمواجهة الودية التي تعادل بها الديوك أمام أمريكا بهدف لكل منهما أمس السبت.

وأبلغ ديشان محطة (تي.إف1) يوم الأحد أن جيرو يعاني من جرح بطول ستة سنتيمترات لكن من المرجح أن يكون جاهزا لمواجهة أستراليا.

إلى ذلك، قال ديشان إن بول بوغبا لاعب الوسط، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب تواضع مستواه في المباريات الودية، "من المرجح جدا" أن يلعب في التشكيلة الأساسية أمام أستراليا، يوم السبت المقبل.

وستلعب فرنسا أيضا مع بيرو والدنمارك ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم التي تنطلق يوم الخميس المقبل.

المصدر: وكالات