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وصول منتخب الأوروغواي إلى روسيا للمشاركة في المونديال

10 يونيو 2018 | 20:42 GMT
وصول منتخب الأوروغواي إلى روسيا للمشاركة في المونديال
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/ AFP

وصل منتخب الأوروغواي لكرة القدم إلى مدينة نيجني نوفغورود الروسية، اليوم الأحد، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي تحتضنها روسيا من 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو القادم.

وتستهل الأوروغواي مشوارها في مونديال روسيا بلقاء مصر في الـ15 من يونيو الجاري ضمن المجموعة الأولى قبل أن تواجه السعودية بعدها بخمسة أيام، وأخيرا روسيا المضيفة في الـ25 من يونيو الحالي.

المصدر: RT

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