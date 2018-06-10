وصول منتخب الأوروغواي إلى روسيا للمشاركة في المونديال

وصل منتخب الأوروغواي لكرة القدم إلى مدينة نيجني نوفغورود الروسية، اليوم الأحد، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي تحتضنها روسيا من 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو القادم.

وتستهل الأوروغواي مشوارها في مونديال روسيا بلقاء مصر في الـ15 من يونيو الجاري ضمن المجموعة الأولى قبل أن تواجه السعودية بعدها بخمسة أيام، وأخيرا روسيا المضيفة في الـ25 من يونيو الحالي.

[VIDEO] Imágenes de la llegada de @Uruguay a Nizhny Novgorod y a la concentración Sport Centre Borsky.

La celeste ya se encuentra en #Rusia2018 para disputar la @fifaworldcup_es #ElEquipoQueNosUne 🇺🇾 pic.twitter.com/9RF5LOZQLA — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 10, 2018

المصدر: RT