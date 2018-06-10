غوارديولا يدافع عن نفسه ضد اتهامات توريه

دافع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز عن نفسه ضد الاتهامات العنصرية التي وجهها له لاعبه الإيفواري يايا توريه.

وخلال حديث للقناة الثالثة في التلفزيون الإسباني، قال غوارديولا عن توريه لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية التي نشرت الأسبوع الماضي: "هو يعرف أنني لست كذلك".

وتابع: "ماذا تريدونني أن أفعل؟ أمضينا معا عامين، وقد حصل على 365 يوما ومثلها أيضا من أجل أن يشاركني مشاعره. ليس للأمر أهمية، لا يهم".

ووجه توريه (35 عاما) انتقادات لاذعة للمدير الفني الإسباني، مشيرا إلى أن "لديه مشاكل مع اللاعبين الأفارقة"، وأضاف: "نلاحظ أن لديه غالبا مشاكل مع الأفارقة في كل الأندية التي مر بها. يدعي أن ليس لديه أي مشاكل مع اللاعبين السود، لأنه ذكي للغاية حتى لا يقع في الفخ. لن يعترف بذلك أبدا".

وسيترك توريه مانشستر سيتي أواخر يونيو بعد ثمانية مواسم، لكنه لم يلعب في الموسم المنصرم سوى 17 مباراة، علما أن الإيفواري دافع عن ألوان فريقه الإنجليزي خلال 319 مباراة.

وتطرق توريه إلى علاقته مع غوارديولا (47 عاما)، وقال: "أعتقد أنني كنت أتعامل مع شخص أراد فقط أن ينتقم مني. كان يشعر بالغيرة مني، ويعتبرني منافسه. شعرت بالإهانة".

وقال توريه الذي لعب بإشراف غوارديولا في صفوف برشلونة بين عامي 2007 و2010، في هذا الصدد: "شهدت علاقتنا وقتها بعض التوتر".

المصدر: أ ف ب