إيفانكا ترامب تشارك الروسي أوفيتشكين فرحته بكأس ستانلي للهوكي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلاعب الهوكي الروسي ألكسندر أوفيتشكين قائد فريق واشنطن كابيتالز المتوّج حديثا بلقب ستانلي.

ونال أوفيتشكين جائزة أفضل لاعب في سلسلة نهائي بطولة الدوري الأمريكي للهوكي، وهو أول لاعب روسي يحمل شارة قيادة فريق أمريكي يفوز بكأس "ستانلي".

وانضم أوفيتشكين إلى واشنطن كابيتالز عام 2005، وحقق خلال مسيرته مع النادي الكثير من الألقاب الجماعية والفردية.

ويعتبر دوري الهوكي الوطني (NHL)، أشهر وأقوى بطولات هوكي الجليد في العالم، وتقام البطولة سنويا بمشاركة 30 فريقا من كندا والولايات المتحدة، ويلعب في صفوف هذه الأندية أقوى لاعبي العالم المحترفين، وخاصة من أوروبا، ويحصل الفريق الفائز بالدوري على كأس "ستانلي" المرموق.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر