ماذا قال مدرب روسيا قبل لقاء السعودية في افتتاح المونديال؟

كشف المدير الفني لمنتخب روسيا ستانيسلاف تشيرتشيسوف عن الهدف الأول لمنتخب القياصرة خلال نهائيات كأس العالم التي ستنطلق في روسيا بعد 4 أيام.

وأجاب تشيرتشيسوف خلال مقابلة مع قناة NTV الروسية، عندما سئل عن المنتخب السعودي: "يجب علينا أن نعترف بأن المنتخب السعودي يقدم أداء لافتا. لقد أرسلوا 6 لاعبين للاحتراف في إسبانيا، وبذلوا الكثير من الجهد والمال، وكل شهر تقريبا كانوا يتجمعون لمدة أسبوع، وتم اختبار 50 لاعبا خلال فترة قصيرة، يلعبون مثل منتخب تشيلي لأن لديهم مدربا تشيليا".

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وعن طموح المنتخب الروسي في المونديال قال تشيرتشيسوف: "الهدف الأساسي للجميع هو تجاوز الدور الأول حاليا، وكل المنتخبات تطمح لذات الهدف، ومن ثم المضي قدما في البطولة، وهدفنا الحالي الوصول لدور الـ16".

وفي نهاية المقابلة قال مازحا: "أستطيع البوح لكم بسر، وهو أننا نتمنى النتائج الإيجابية أكثر منكم".

وسيلتقي المنتخب الروسي نظيره السعودي في المباراة الافتتاحية للمونديال في الـ14 من يونيو الجاري ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا مصر، والأوروغواي.



المصدر: ntv.ru

أليكسي اسبر