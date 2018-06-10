افتتاح مهرجان المشجعين وسط موسكو

افتتح اليوم الأحد مهرجان المشجعين في العاصمة الروسية موسكو، وذلك قبل 4 أيام على انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا من 14 يونيو الجاري ولغاية 15 يوليو القادم.

وشارك الآلاف في حفل الافتتاح الذي أحياه العديد من الفنانين، وشارك فيه العديد من نجوم الكرة أبرزهم الفرنسي مارسيل ديسايي الفائز مع منتخب الديوك على بطولتي العالم وأوروبا، ونجم الكرة الروسية ألكسندر كيرجاكوف، وتم خلال الحفل عرض كأس العالم "الذهبية"، كما أضفى تواجد الذئب زابيفاكا (تميمة مونديال روسيا الرسمية) الكثير من البهجة للاحتفال.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: kp.ru