نادال بطلا لرولان غاروس للمرة الحادية عشر
Reuters
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عزز النجم الإسباني المخضرم رافائيل نادال اليوم الأحد، رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تتويجا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، ثانية بطولات غراند سلام الأربع الكبرى.
وجاء ذلك بعدما توج باللقب للمرة الـ11، في مسيرته الرياضية، بفوزه على النمساوي دومينيك تيم بواقع 6-4 و6-3 و6-2.
Jeu. Set. Match. Nadal. #RG18— ATP World Tour (@ATPWorldTour) June 10, 2018
📽️: @rolandgarrospic.twitter.com/vAlRoftjJU
Vamos, Rafa! Nadal d. Thiem 64 63 62 to end another epic #RolandGarros.— ATP World Tour (@ATPWorldTour) June 10, 2018
✅ 1️⃣1️⃣th #RolandGarros 🏆
✅ 1️⃣7️⃣th Grand Slam 🏆
✅ 8️⃣6️⃣-2️⃣ in Paris
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المصدر: وكالات
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