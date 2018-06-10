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نادال بطلا لرولان غاروس للمرة الحادية عشر

الرياضة

نادال بطلا لرولان غاروس للمرة الحادية عشر
Reuters
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عزز النجم الإسباني المخضرم رافائيل نادال اليوم الأحد، رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تتويجا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، ثانية بطولات غراند سلام الأربع الكبرى.

وجاء ذلك بعدما توج باللقب للمرة الـ11، في مسيرته الرياضية، بفوزه على النمساوي دومينيك تيم بواقع 6-4 و6-3 و6-2.

المصدر: وكالات

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