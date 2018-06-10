نادال بطلا لرولان غاروس للمرة الحادية عشر

عزز النجم الإسباني المخضرم رافائيل نادال اليوم الأحد، رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تتويجا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، ثانية بطولات غراند سلام الأربع الكبرى.

وجاء ذلك بعدما توج باللقب للمرة الـ11، في مسيرته الرياضية، بفوزه على النمساوي دومينيك تيم بواقع 6-4 و6-3 و6-2.

Vamos, Rafa! Nadal d. Thiem 64 63 62 to end another epic #RolandGarros.



✅ 1️⃣1️⃣th #RolandGarros 🏆

✅ 1️⃣7️⃣th Grand Slam 🏆

✅ 8️⃣6️⃣-2️⃣ in Paris



More ➡️ https://t.co/yGaz0HGYTWpic.twitter.com/PeOMtdW5QR — ATP World Tour (@ATPWorldTour) June 10, 2018

المصدر: وكالات