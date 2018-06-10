بالفيديو ..رقصة فلكلورية تحية للمنتخب المصري لحظة وصولهم لفندق إقامتهم

وصل المنتخب المصري لكرة القدم اليوم الأحد إلى مدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، وسط حفاوة شعبية كبيرة بمنتخب الفراعنة الذي يشارك بالمونديال بعد غياب 28 عاما.

وقامت إحدى الفرق الشعبية المشهورة في المدينة بتقديم رقصة فلكلورية جميلة ترحيبا بالبعثة المصرية.

استقبال بعثة المنتخب الوطني لدى وصولها فندق لوكال مقر اقامة البعثة طوال فترة اقامتها بجروزني pic.twitter.com/ca9WuWCD2c — EFA.eg (@EFA) 10 июня 2018 г.

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وكان رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، قد رحب بالمنتخب المصري وبالنجم محمد صلاح من خلال حسابه الرسمي في تيلغرام.

وسيبدأ المنتخب المصري مشواره في نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا، بمواجهة الأوروغواي، يوم 15 يونيو الجاري، لصالح منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا روسيا، والسعودية.

المصدر: تويتر+grozny.tv

أليكسي اسبر