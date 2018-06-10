وفد روسي يقدم كرة المونديال الرسمية لأبناء الأسد

قدم وفد من البرلمانين الروس يزور سوريا، هدية لأبناء الرئيس السوري بشار الأسد، تمثلت في كرة رسمية لنهائيات كأس العالم 2018 التي ستنطلق في روسيا بعد 4 أيام.

وقال رئيس الوفد الروسي دميتري سابلين بعد اجتماعه بالرئيس الأسد اليوم الأحد لوكالة تاس :"كهدية لأبناء الرئيس قدمت لهم كرة مونديال روسيا الرسمية وتميمة الذئب "زابيفاكا".

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وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو الجاري، لغاية 15 يوليو القادم، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: تاس