​معلول متفائل بنسور قرطاج بعد الأداء القوي أمام إسبانيا

منح الأداء القوي الذي قدمته تونس أمام إسبانيا، رغم الخسارة بهدف نظيف أمس السبت، جرعة من التفاؤل لمدربها نبيل معلول قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا بعد 4 أيام.

وصمدت تونس لمدة 84 دقيقة قبل أن تهتز شباكها بهدف إياغو أسباس في مباراتها الودية الأخيرة قبل أن تبدأ مشوارها في النهائيات، وستلعب في المجموعة السابعة مع كل من بلجيكا، وبنما، وإنجلترا.

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وقال معلول للصحفيين: "واجهنا أحد أفضل المنتخبات في العالم. المنتخب التونسي أظهر أنه مستعد وأكد جاهزيته لكأس العالم. إذا قدمنا المستوى نفسه الذي لعبنا به أمام منتخب إسبانيا في كأس العالم، يمكن للشعب التونسي أن يشعر بالفخر".

وأضاف: "قارعنا فريقا يضم في صفوفه أفضل اللاعبين في العالم بينما افتقدنا وهبي الخزري ويوسف المساكني وطه ياسين الخنيسي. الهزيمة مريرة لكنها مشرفة بعد المستوى البدني الكبير للاعبين والتعامل الجيد مع الأسلوب الفني للمنتخب الإسباني"... "صنعنا عدة فرص رغم سيطرة إسبانيا على الكرة وأتيحت لنا ثلاث فرص للتسجيل، ولا يمكن إلا أن نكون سعداء بمستوى المنتخب التونسي".

وتسعى تونس لتجاوز دور المجموعات في كأس العالم لأول مرة في تاريخها بعد فشلها خلال مشاركاتها الأربع السابقة في عام 1978 و1998 و2002 و2006.

ومضى معلول قائلا: "رسالتي للاعبين أن هدفي كمدرب هو المرور لدور الثمانية أو أبعد من دور الثمانية لأن المنتخب بحماسه وروحه القتالية وانضباطه بالخطط قادر على مقارعة المنتخبات الكبيرة ومواجهتها بندية".

المصدر: رويترز