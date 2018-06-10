أول تعليق للحضري بعد استقلاله الطائرة إلى روسيا

قال الكابتن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم، عقب استقلاله طائرة المونديال إلى روسيا: "أخيرا تحقق الحلم".
وكتب "السد العالي" في تغريدة على حسابه الخاص في"تويتر":
اخيرا حلم كأس العالم اتحقق بعد كل بطولة كنت باخدها كنت بقول عقبال كأس العالم— Essam El-Hadary (@ElHadary) June 10, 2018
بعد كل مرة المنتخب حاول فيها كان عندي امل
كنت واثق اننا هنوصل لان لكل مجتهد نصيب واحنا اجتهدنا ونستحق اليوم ده و نستاهل اننا نحقق حلمنا 💪#واخيرا_الحلم_اتحقق#الحضري_في_المونديال ✈️🇷🇺 pic.twitter.com/kCCx8wn9rE
وسيبدأ المنتخب المصري مشواره في نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا، بمواجهة الأوروغواي، يوم 15 يونيو الجاري، لصالح منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا روسيا، والسعودية.
المصدر: تويتر