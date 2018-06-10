أول تعليق للحضري بعد استقلاله الطائرة إلى روسيا

قال الكابتن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم، عقب استقلاله طائرة المونديال إلى روسيا: "أخيرا تحقق الحلم".

وكتب "السد العالي" في تغريدة على حسابه الخاص في"تويتر":

اخيرا حلم كأس العالم اتحقق بعد كل بطولة كنت باخدها كنت بقول عقبال كأس العالم

بعد كل مرة المنتخب حاول فيها كان عندي امل

كنت واثق اننا هنوصل لان لكل مجتهد نصيب واحنا اجتهدنا ونستحق اليوم ده و نستاهل اننا نحقق حلمنا 💪#واخيرا_الحلم_اتحقق#الحضري_في_المونديال ✈️🇷🇺 pic.twitter.com/kCCx8wn9rE — Essam El-Hadary (@ElHadary) June 10, 2018

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وسيبدأ المنتخب المصري مشواره في نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا، بمواجهة الأوروغواي، يوم 15 يونيو الجاري، لصالح منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا روسيا، والسعودية.

المصدر: تويتر