المنتخب المغربي يحط رحاله على الأراضي الروسية (صور)

وصلت بعثة المنتخب المغربي فجر اليوم الأحد إلى مدينة فارونيج الروسية مكان إقامة أسود الأطلس خلال نهائيات كأس العالم التي ستنطلق في روسيا بعد 4 أيام.

ويلعب المنتخب المغربي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كل من البرتغال وإسبانيا وإيران.

وسيخوض منتخب أسود الأطلس أولى مبارياته في المونديال مع نظيره الإيراني في الـ15 من يونيو الجاري في مدينة بطرسبورغ.

Sputnik Ульяна Соловьева

Sputnik Ульяна Соловьева

Sputnik Ульяна Соловьева

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وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو الجاري، لغاية 15 يوليو القادم، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: وكالات