منتخب "أسود الأطلس" يكمل استعداداته للمونديال بثلاثية في شباك إستونيا

تغلب المنتخب المغربي على نظيره الإستوني بنتيجة 3-1، اليوم السبت، في آخر مبارياته الاستعدادية لنهائيات كأس العالم 2018، والتي تنطلق في روسيا بعد 5 أيام.

وسجل ثلاثية المنتخب المغربي كل من يونس بلهندة، وحكيم زياش من ركلة جزاء، ويوسف النصيري، في الدقائق 11 و38 و72 على التوالي، فيما سجل هدف إستونيا الوحيد واتس بوريي في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

وهذا الفوز هو الرابع لمنتخب المغرب ضمن استعداداته للعرس الكروي العالمي، بعدما تغلب على صربيا 2-1 في تورينو في 23 مارس الماضي، وأوزبكستان 2-0 في الدار البيضاء في 27 منه، قبل أن يسقط في فخ التعادل السلبي أمام أوكرانيا في 31 مايو الماضي، ليعود ويهزم سلوفاكيا 2-1 في 4 يونيو الجاري.

ويلعب المنتخب المغربي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كل من البرتغال وإسبانيا وإيران.

المصدر: sportbox.ru