رسميا.. الأرجنتين تعلن بديل لانزيني في قائمة المونديال

أعلنت الأرجنتين استدعاء لاعب الوسط إنزو بيريز للانضمام لتشكيلة كأس العالم لكرة القدم عوضا عن المصاب مانويل لانزيني يوم السبت.

وكتب منتخب الأرجنتين في حسابه على تويتر أن بيريز سينضم للتشكيلة التي ستبحث عن إحراز لقب كأس العالم للمرة الثالثة.

[SELECCIÓN MAYOR] El volante Enzo Pérez será el futbolista que reemplazará a Manuel Lanzini en la convocatoria. pic.twitter.com/0mUb7ygs7r — Selección Argentina (@Argentina) June 9, 2018

وأصيب لانزيني بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، يوم الجمعة خلال المران ليتأكد غيابه عن السفر إلى روسيا رغم أنه كان من المتوقع أن يلعب أساسيا في تشكيلة المدرب خورخي سامباولي.

وتلعب الأرجنتين، التي خسرت في نهائي كأس العالم قبل أربع سنوات وتأهلت بصعوبة لنهائيات هذا العام في المجموعة الرابعة، بجانب آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

المصدر: رويترز