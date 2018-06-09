مونديال روسيا: صلاح يؤكد للسيسي تماثله للشفاء

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب المصري لكرة القدم، قد أكد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه صار يتماثل للشفاء.

وقال راض، إن الرئيس السيسي الذي التقى أعضاء منتخب مصر المشارك في مونديال روسيا في القاهرة اليوم السبت اطمأن على الحالة الصحية لمحمد صلاح، الذي أكد أن حالته تتحسن على نحو ملحوظ "وفي طريقه للتماثل للشفاء بإذن الله".

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ويتعافى محمد صلاح البالغ 25 عاما وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، من إصابة قوية بجذع في أربطة الكتف تعرض لها خلال مباراة فريقه ليفربول ضد ريال مدريد (1-3)، ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في الـ30 من مايو الماضي أن غياب صلاح "لن يزيد" عن ثلاثة أسابيع.

وسيبدأ المنتخب المصري مشواره في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بمواجهة الأوروغواي في 15 يونيو الجاري لصالح منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا روسيا، والسعودية.

المصدر: أ ف ب