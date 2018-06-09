متحف "فيفا" العالمي يفتتح معرضا كبيرا في موسكو

تستضيف صالة عرض شركة Hyundai في جادة أربات الجديدة في موسكو معرضا كبيرا ينظمه متحف "فيفا" العالمي لكرة القدم.

وافتتح المعرض الذي سيحمل اسم "صانعو التاريخ" أبوابه أمام الروّاد اليوم السبت قبل خمسة أيام من انطلاق البطولة، وسيستمر حتى 20 يوليو، أي بعد خمسة أيام من المباراة النهائية.

وسيكون الدخول إلى المعرض مجانيا من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الثامنة مساء، كما سيتم تحويل واجهة صالة عرض Hyundai في موسكو إلى لوحة نتائج كبيرة لكأس العالم روسيا 2018 مما سيسمح للجماهير في الشارع بمتابعة نتائج البطولة.

ولدى دخول الزوار إلى المعرض، سيمكنهم التعرف أكثر على تاريخ البطولة والثقافات المختلفة للجماهير التي تجعل البطولة حدثا فريدا، وكذلك إلقاء نظرة على الأشياء التي كان يستخدمها اللاعبون المشهورون مثل ليف ياشين، وبيليه، ودييغو مارادونا، وغيرهم.

وستنصب على حلبة المعرض شاشة LED كبيرة تعرض أبرز اللقطات والذكريات الفريدة من النهائيات السابقة وعددا من أفضل اللاعبين الذين تألقوا في البطولات الماضية.

وسيشهد المعرض أيضا عرضا فريدا لنسختي كأس العالم، حيث ستكون الكأس التي سيفوز بها أبطال كأس العالم متواجدة في اليوم الافتتاحي للمعرض، وكذلك كأس جول ريميه التي تم إحضارها من متحف زيوريخ.

المصدر: رابتلي

فادي سيمير