بالصور.. السيسي يودع صلاح ورفاقه قبل سفرهم إلى روسيا

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعضاء المنتخب المصري لكرة القدم قبل سفرهم إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي تنطلق بعد 5 أيام.

بعد أيام قليلة سيخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم منافسات كأس العالم، ولذا فقد حرصت اليوم على لقاء أبطالنا..

أثق تماماً في أبناء مصر وفي إرادتهم لتحقيق الفوز ورفع اسم مصر عالياً .. وعلينا جميعاً أن ندعم المنتخب الوطني المصري.#تحيا_مصر#ادعم_منتخب_مصر pic.twitter.com/mBg9KjyK3M — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 9 июня 2018 г.

وتخوض مصر مباراتها الأولى في المونديال الروسي أمام أوروغواي في الـ15 من الشهر الحالي ضمن منافسات المجموعة الأولى، على أن تواجه روسيا والسعودية يومي 19 و25 منه على الترتيب.

المصدر: تويتر

أليكسي اسبر