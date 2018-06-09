كل شيء

بالصور.. السيسي يودع صلاح ورفاقه قبل سفرهم إلى روسيا

09 يونيو 2018 | 12:19 GMT
بالصور.. السيسي يودع صلاح ورفاقه قبل سفرهم إلى روسيا
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kcli

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعضاء المنتخب المصري لكرة القدم قبل سفرهم إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي تنطلق بعد 5 أيام.

وتخوض مصر مباراتها الأولى في المونديال الروسي أمام أوروغواي في الـ15 من الشهر الحالي ضمن منافسات المجموعة الأولى، على أن تواجه روسيا والسعودية يومي 19 و25 منه على الترتيب.

المصدر: تويتر

أليكسي اسبر

مشهور في المجتمع
متحف "فيفا" العالمي يفتتح معرضا كبيرا في موسكو
09 يونيو 2018 | 12:33 GMT
بالصور.. السيسي يودع صلاح ورفاقه قبل سفرهم إلى روسيا
09 يونيو 2018 | 12:19 GMT
3 أطنان من المواد الغذائية ترافق الأرجنتين في مونديال روسيا
09 يونيو 2018 | 11:43 GMT
120 ألف بطاقة جديدة لكأس العالم بيعت خلال ساعات
09 يونيو 2018 | 10:49 GMT
صلاح يسخر من راموس ويكشف عن لاعبه المفضل
09 يونيو 2018 | 10:09 GMT
قبل أيام من المونديال.. توجيهات من السفارة السعودية لمشجعي "الأخضر"
09 يونيو 2018 | 09:00 GMT
صلاح يكشف محتوى مكالمته مع دروجبا بعد تسجيله الهدف رقم 20
09 يونيو 2018 | 07:53 GMT
سويسرا تهزم اليابان استعدادا للمونديال
08 يونيو 2018 | 22:05 GMT
مونديال 2018.. إيران تخطف فوزا صعبا في ودية ليتوانيا
08 يونيو 2018 | 21:17 GMT
غوتيريش يحضر إحدى مباريات البرتغال في مونديال روسيا
08 يونيو 2018 | 20:53 GMT
ألمانيا تلحق بالسعودية خسارتها الرابعة استعدادا للمونديال
08 يونيو 2018 | 20:03 GMT
بوتين يوجه رسالة ترحيب بضيوف مونديال روسيا
08 يونيو 2018 | 19:47 GMT
مشاجرة بين لاعبي السعودية قبل انطلاق ودية ألمانيا
08 يونيو 2018 | 19:39 GMT
مونديال 2018.. مدرب أستراليا يدفع أتعاب مساعديه من جيبه الخاص
08 يونيو 2018 | 19:00 GMT
تعرف على مكافأة لاعبي منتخب إسبانيا في حال التتويج بكأس العالم
08 يونيو 2018 | 18:14 GMT
طفل يحذر سواريز من "العض" في مونديال روسيا
08 يونيو 2018 | 17:24 GMT
فراس الخطيب في موقع RT
08 يونيو 2018 | 17:09 GMT
السفير النيجيري لدى موسكو..روسيا بلد الأمن والأمان وأدعو الجميع إلى المونديال
08 يونيو 2018 | 17:01 GMT
مدافع روسيا: راموس أعطى مثلا لكيفية إيقاف صلاح
08 يونيو 2018 | 15:55 GMT
صدور فيديو كليب الأغنية الرسمية لكأس العالم 2018 (فيديو)
08 يونيو 2018 | 15:35 GMT
60 عاما على مشاركة روسيا الأولى في المونديال
08 يونيو 2018 | 14:58 GMT
أكثر من 60 ألف برازيلي في مونديال روسيا
08 يونيو 2018 | 14:36 GMT
الكرملين يؤكد حضور ولي العهد السعودي افتتاح مونديال روسيا
08 يونيو 2018 | 14:04 GMT
مونديال 2018.. إصابة سواريز في مواجهة ودية أمام أوزبكستان
08 يونيو 2018 | 13:51 GMT
ضربة موجعة لمنتخب الأرجنتين قبل مونديال روسيا
08 يونيو 2018 | 12:54 GMT
الرئيس الأرجنتيني سيحضر نهائي المونديال في حال تأهل منتخب التانغو
08 يونيو 2018 | 10:37 GMT
أكبر مشتري تذاكر مونديال روسيا 2018
08 يونيو 2018 | 09:00 GMT
الأوروغواي تستعد لمصر بثلاثية في شباك أوزبكستان
08 يونيو 2018 | 08:52 GMT
ميسي: خسارة 2014 مريرة وأتمنى الفوز بالمونديال
07 يونيو 2018 | 22:20 GMT
البرتغال تقسو على الجزائر استعدادا للمونديال
07 يونيو 2018 | 22:06 GMT
مونديال 2018.. إنجلترا تستعد لتونس بثنائية في شباك كوستاريكا
07 يونيو 2018 | 21:20 GMT
فريد يتعرض لإصابة قوية في مران المنتخب البرازيلي
07 يونيو 2018 | 19:45 GMT
كوريا الجنوبية تتعادل مع بوليفيا استعدادا للمونديال
07 يونيو 2018 | 19:02 GMT
وصول المنتخب الإسباني إلى روسيا للمشاركة في المونديال
07 يونيو 2018 | 18:22 GMT
وضع جدول لقاء لاعبي البرازيل بزوجاتهم خلال المونديال
07 يونيو 2018 | 18:15 GMT
المنتخب البنمي يحط الرحال في موسكو للمشاركة في مونديال روسيا
07 يونيو 2018 | 17:45 GMT
بوتين: اعتداء كييف على دونباس أثناء كأس العالم ستكون له عواقب وخيمة
07 يونيو 2018 | 14:05 GMT
منتخب مصر يتدرب أمام جماهيره قبل التوجه إلى روسيا
07 يونيو 2018 | 13:30 GMT
مونديال روسيا : أوزيل يغيب عن ودية السعودية للإصابة
07 يونيو 2018 | 12:55 GMT
شباب روس يتدربون على مساعدة لاعبي كرة القدم
07 يونيو 2018 | 10:43 GMT