3 أطنان من المواد الغذائية ترافق الأرجنتين في مونديال روسيا

أحضر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلى معسكر منتخب"لا ألبيسيلستي" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، 3 أطنان من المواد الغذائية من الأرجنتين.

وصرح السفير الأرجنتيني في روسيا، ريكاردو لاغوريو، بأن سبب إحضار المواد الغذائية من الأرجنتين، هو الرغبة بتحضير الأطباق المفضلة والمعتادة لطاقم المنتخب الوطني خلال فترة مشاركته في المونديال.

وقال لاغوريو: "أحضرت جميع المواد الغذائية التي تدخل في قائمة الأطعمة التقليدية الأرجنتينية، مثل لحم البقر والخنزير والحليب المكثف المغلي، والعديد من المواد، وبلغ وزن المواد الغذائية التي وصلت 3 أطنان".

كما وصل إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني رئيس الطهاة الذي سيرافق فريقه ويحضر المأكولات لأعضاء التانغو الأرجنتيني.

ويستهل منتخب الأرجنتين مشواره في مونديال روسيا 2018، بمواجهة نظيره الآيسلندي في 16 يونيو، ضمن مباريات المجموعة الرابعة (D)، وبعد ذلك بخمسة أيام سيلعب مع منتخب كرواتيا، ومن ثم سيختتم دور المجموعات بلقاء نظيره النيجيري في 26 يونيو.

المصدر: وكالات