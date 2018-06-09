رسميا.. يوفنتوس يتعاقد مع ماتيا بيرين لخلافة بوفون

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميا، التعاقد مع الحارس ماتيا بيرين، قادما من جنوى، بعقد يمتد حتى عام 2022، لتعويض رحيل حارسه المخضرم جيانلويجي بوفون.

وقال يوفنتوس، في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت: "تم التوصل لاتفاق مع جنوى للحصول على ماتيا بيرين، مقابل 12 مليون يورو تدفع خلال 3 سنوات، وقد يزيد المبلغ 3 ملايين يورو أخرى وفق شروط معينة".

وأضاف يوفنتوس في بيانه: "يوفنتوس واللاعب وقعا على عقد عمل لمدة 4 سنوات حتى 30 يونيو 2022".

وسيتنافس بيرين مع الحارس البولندي الدولي فويتشيك تشيزني لحجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق، لخلافة حارسه العملاق جانلويجي بوفون، بعدما قاد الأخير فريق السيدة العجوز للفوز بلقب الكالتشيو للمرة السابعة على التوالي.

المصدر: وكالات