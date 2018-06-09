120 ألف بطاقة جديدة لكأس العالم بيعت خلال ساعات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم السبت، عن بيع 120 ألف بطاقة لمباريات كأس العالم بعد ساعات من طرحها أمام الراغبين بالشراء على موقعه الرسمي لبيع البطاقات.

وذكر "الفيفا" أن عددا محدودا من البطاقات لم يبع بعد، كما نوه موقع الفيفا لضرورة الانتباه للألوان التي تظهر أمام بطاقات المباريات والتي تعني نفادها أو وجودها.

ووصل عدد البطاقات المباعة منذ بدء عملية البيع في سبتمبر 2017، إلى 2,5 مليون بطاقة، وستستمر عملية البيع لغاية 15 يوليو.

وعلل الـ"فيفا" سبب طرح هذه البطاقات لأسباب دفعت مشترييها للتخلي عنها، ليعاد طرحها للبيع من جديد.

كما قال الاتحاد الدولي إنه يوجد نافذة خاصة على موقعه مخصصة لنقل وإعادة بيع التذاكر، حيث تسمح للمشتري بتغيير بيانات الأشخاص الذين يريد إعطاءهم بطاقته، كما لا يمكن للمشتري إعطاء بطاقته لأشخاص آخرين غير موجودين في القائمة.



وأكد الـ"فيفا" أن المركز الوحيد المعتمد لبيع البطاقات هو موقع "FIFA.com/bilet"، محذرا من عمليات النصب.

المصدر: فيفا