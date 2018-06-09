الروسي أوفيتشكين يحتفل بتتويجه بكأس ستانلي للهوكي
Reuters USA Today Sports
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احتفل الروسي ألكسندر أوفيتشكين، قائد فريق "واشنطن كابيتالز"، بتتويجه بلقب "كأس ستانلي" أمس الجمعة على حساب فيغاس غولدن نايس في نهائي دوري الهوكي الأمريكي (NHL).
وتوج أوفيتشكين الجمعة مع فريقة كابيتالز بـ"كأس ستانلي" وحصل قائد الفريق الأمريكي على جائزة أفضل لاعب في سلسلة نهائي البطولة، وهو أول لاعب روسي يحمل شارة قيادة فريق أمريكي يفوز بكأس ستانلي.
وانضم أوفيتشكين إلى واشنطن كابيتالز عام 2005، وحقق خلال مسيرته مع النادي الكثير من الألقاب الجماعية والفردية.
المصدر: lenta.ru
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