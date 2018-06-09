الروسي أوفيتشكين يحتفل بتتويجه بكأس ستانلي للهوكي

احتفل الروسي ألكسندر أوفيتشكين، قائد فريق "واشنطن كابيتالز"، بتتويجه بلقب "كأس ستانلي" أمس الجمعة على حساب فيغاس غولدن نايس في نهائي دوري الهوكي الأمريكي (NHL).

The Stanley Cup x @tiesto A post shared by Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) on Jun 8, 2018 at 5:05am PDT

وتوج أوفيتشكين الجمعة مع فريقة كابيتالز بـ"كأس ستانلي" وحصل قائد الفريق الأمريكي على جائزة أفضل لاعب في سلسلة نهائي البطولة، وهو أول لاعب روسي يحمل شارة قيادة فريق أمريكي يفوز بكأس ستانلي.

وانضم أوفيتشكين إلى واشنطن كابيتالز عام 2005، وحقق خلال مسيرته مع النادي الكثير من الألقاب الجماعية والفردية.

المصدر: lenta.ru