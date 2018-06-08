رابطة الدوري الإنجليزي توافق على استراحة شتوية "تاريخية"

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن رابطة الدوري الممتاز اتخذت قرارا يقضي بالموافقة على اعتماد فترة استراحة شتوية للمرة الأولى في تاريخها لمنح اللاعبين فترة راحة في موسم مزدحم.

وأوضح الاتحاد أن فترة التوقف التي ستكون أقصر من مثيلاتها في البطولات الأوروبية الأخرى، ستعفي الفرق العشرين المشاركة في الدوري الممتاز أسبوع استراحة في فبراير اعتبارا من موسم 2019-2020.

وبموجب الاستراحة الجديدة، ستقام 5 مباريات في نهاية الأسبوع الذي يسبقها، و5 مباريات في نهاية الأسبوع الذي يليها.

وتم الاتفاق أيضا بين الاتحاد والرابطة الدوري الإنجليزي (المسؤولة عن الدرجات الدنيا في البطولة)، على إقامة مباريات الدور الخامس من مسابقة الكأس في منتصف أسبوع فترة التوقف، على أن تسجل فيها نتيجة حاسمة وإلغاء إعادة المباريات كما كان معمولا به سابقا في حالات التعادل.

واعتبر الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنكليزي مارتن غلين "هذه لحظة مهمة بالنسبة إلى كرة القدم الإنجليزية، ونحن نعتقد بأنها ستقدم فائدة كبيرة بالنسبة إلى الأندية والبلد (...) ليس سرا أنه كانت لدينا روزنامة مزدحمة جدا، وقد عملنا في السنوات الأخيرة على إيجاد حل لهذا الأمر".

وتابع "اليوم، وجدنا طريقة لمنح اللاعبين فترة استراحة في منتصف الموسم مع المحافظة على مباريات عطلة الميلاد المحببة للجميع".

المصدر: أ ف ب