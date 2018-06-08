توتنهام يقطع الطريق على ريال مدريد و يمدد عقد كين

أعلن نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي لكرة القدم الجمعة أن مهاجمه الدولي هاري كاين وقع عقدا جديدا سيبقيه في صفوف النادي اللندني حتى 2024.

وكتب النادي عبر موقعه الإلكتروني: "نحن سعداء جدا للإعلان أن هاري كاين وقع عقدا جديدا لست سنوات مع النادي يمتد حتى 2024".

📝 We are delighted to announce that @HKane has signed a new six-year contract with the Club, which runs until 2024. #OneOfOurOwnpic.twitter.com/4p6xfVTLkE — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 8, 2018

ويأتي تجديد عقد المهاجم البالغ من العمر 24 عاما، ليضع حدا للتقارير الصحفية التي تحدثت عن إمكانية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، علما أن أندية أوروبية أخرى أبدت اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب الذي كان هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمي 2015-2016 و2016-2017.

وفي الموسم المنصرم، سجل كاين 41 هدفا في مختلف المسابقات (رقم قياسي شخصي)، إلا أنه حل ثانيا في ترتيب هدافي الدوري الممتاز، بفارق هدفين عن نجم ليفربول المصري محمد صلاح.

Very happy to sign a new contract with @SpursOfficial! Looking forward to kicking on again next season. #COYS 👍 pic.twitter.com/xUykvjaRBD — Harry Kane (@HKane) June 8, 2018

ونجح كاين في تحطيم أرقام قياسية عدة منذ أن ارتقى إلى الفريق الأول في توتنهام قبل أربع سنوات، حيث بات أفضل هداف لفريقه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (انطلق في موسم 1992-1993) عندما تخطى مجموع ما سجله هداف الفريق السابق تيدي شيرينغهام (97 هدفا)، كما انضم إلى نخبة من الهدافين الذين تخطوا حاجز المئة هدف في الدوري المحلي، محققا ذلك في 141 مباراة فقط.

وأنهى كاين طيلة عام 2017 كأفضل هداف في الملاعب الأوروبية مسجلا 56 هدفا لناديه ومنتخب بلاده، كما حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في عام واحد في الدوري مع 39 هدفا.

المصدر: أ ف ب