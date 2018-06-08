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ألمانيا تلحق بالسعودية خسارتها الرابعة استعدادا للمونديال

08 يونيو 2018 | 20:03 GMT
ألمانيا تلحق بالسعودية خسارتها الرابعة استعدادا للمونديال
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/ Reuters

ألحقت ألمانيا بطلة العالم، الخسارة الرابعة بالسعودية في 5 مباريات خاضتها الأخيرة استعدادا لنهائيات كأس العالم بفوزها عليها 2-1 في ختام استعدادات المنتخبين للعرس الكروي.

وسجل تيمو فيرنر في (د.8) وعمر هوساوي في (.43 خطأ في مرماه) هدفي ألمانيا، وتيسير الجاسم في (د.84) هدف السعودية.

وكان المنتخب خسر أيضا أمام بلجيكا برباعية نظيفة وأمام إيطاليا 1-2 وأمام البيرو 3-0  وحقق فوزا يتيما على اليونان 2-0 استعدادا لخوض غمار مونديال 2018 حيث سيلعب المباراة الافتتاحية ضد روسيا الدولة المضيفة في 14 الحالي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الأوروغواي ومصر.

في المقابل، وضعت ألمانيا حدا لخمس مباريات تواليا لم تعرف فيها طعم الفوز وهي كانت أسوأ سلسلة لها منذ مارس عام 1988.

وللمرة الثانية، خاض حارس مرمى ألمانيا مانويل نوير المباراة أساسيا بعد مشاركته أمام النمسا طوال الدقائق التسعين والتي خسرها فريقه 1-2 السبت الماضي، لكنه هذه المرة ترك مكانه مطلع الشوط الثاني لحارس برشلونة مارك أندري تير شتيغن.

المصدر: أ ف ب

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