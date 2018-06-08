النمساوي تيم في نهائي "رولان غاروس" لأول مرة

تأهل النمساوي دومينيك تيم للمرة الأولى إلى المباراة النهائية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بتغلبه على الإيطالي ماركو سيكتشيناتو بثلاث مجموعات نظيفة، اليوم الجمعة.

وتمكن تيم من إنهاء اللقاء لمصلحته بنتيجة 7-5 و7-6 (12-10) و6-1، في مباراة استغرقت ساعتين و17 دقيقة.

ومن المقرر أن يلتقي تيم المصنف الثامن على العالم، في المباراة النهائية اليوم الأحد مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الثانية التي تجمع بين الإسباني رافائيل نادال الفائز بالبطولة 10 مرات والأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو.

One. Set. Away. @ThiemDomi is on the verge of his first Grand Slam final, saving three set points to gain a 7-5, 7-6(10) lead against Marco Cecchinato. Will the 🇦🇹 finish this #RG18 semi-final off? 🤔



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المصدر: وكالات