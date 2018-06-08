تعرف على مكافأة لاعبي منتخب إسبانيا في حال التتويج بكأس العالم

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن المكافأة التي سيحصل عليها كل من لاعبي المنتخب الإسباني حال الفوز بكأس العالم التي تستضيفها روسيا من 14 يونيو الجاري ولغاية 15 يوليو القادم.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن كل لاعب من لاعبي منتخب إسبانيا سيحصل على 884 ألف يورو.

وأضافت أن هذا المبلغ يزيد بـ5% عما رصده الاتحاد الإسباني للاعبين في نسخة 2014، لكن اللاروخا ودّع من الدور الأول حينها، رغم أنه كان بطل نسخة 2010.

Lo que ganará cada jugador de ‘La Roja’ si ganan el Mundial https://t.co/8dYvtIygqg pic.twitter.com/dlIloLgkZy — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 8, 2018

ووصل المنتخب الإسباني أمس الخميس إلى مدينة كراسنودار الروسية حيث سيقيم طول فترة المونديال، ويلعب راموس ورفاقه ضمن المجموعة الثانية التي تضم البرتغال والمغرب وإيران.

المصدر: وكالات