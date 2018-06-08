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ترامب يهنئ الروسي أوفيتشكين بالتتويج بكأس ستانلي للهوكي

الرياضة

ترامب يهنئ الروسي أوفيتشكين بالتتويج بكأس ستانلي للهوكي
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هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فريق "واشنطن كابيتالز" وقائده الروسي ألكسندر أوفيتشكين بالتتويج بلقب "كأس ستانلي" على حساب فيغاس غولدن نايس في نهائي دوري الهوكي الأمريكي (NHL).

وكتب ترامب في تويتر: "أقدم التهنئة لنادي واشنطن على المباراة والنصر الكبيرين في كأس ستانلي. قائد الفريق أليكس أوفيتشكين قدم أداء مذهلا، وكان نجما حقيقيا".

وتفوق كابيتالز في أربع مواجهات على غولدن نايس، مقابل خسارة واحدة، ليفوز باللقب لأول مرة في تاريخه، وذلك في سلسلة تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

ونال أوفيتشكين قائد كابيتالز جائزة أفضل لاعب في سلسلة نهائي البطولة، وهو أول لاعب روسي يحمل شارة قيادة فريق أمريكي يفوز بكأس ستانلي.

وانضم أوفيتشكين إلى واشنطن كابيتالز عام 2005، وحقق خلال مسيرته مع النادي الكثير من الألقاب الجماعية والفردية.

ويعتبر دوري الهوكي الوطني (NHL)، أشهر وأقوى بطولات هوكي الجليد في العالم، وتقام البطولة سنويا بمشاركة 30 فريقا من كندا والولايات المتحدة، ويلعب في صفوف هذه الأندية أقوى لاعبي العالم المحترفين، وخاصة من أوروبا، ويحصل الفريق الفائز بالدوري على كأس "ستانلي" المرموق.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

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