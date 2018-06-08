ترامب يهنئ الروسي أوفيتشكين بالتتويج بكأس ستانلي للهوكي

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فريق "واشنطن كابيتالز" وقائده الروسي ألكسندر أوفيتشكين بالتتويج بلقب "كأس ستانلي" على حساب فيغاس غولدن نايس في نهائي دوري الهوكي الأمريكي (NHL).

وكتب ترامب في تويتر: "أقدم التهنئة لنادي واشنطن على المباراة والنصر الكبيرين في كأس ستانلي. قائد الفريق أليكس أوفيتشكين قدم أداء مذهلا، وكان نجما حقيقيا".

Congratulations to the Washington Capitals on their GREAT play and winning the Stanley Cup Championship. Alex Ovechkin, the team captain, was spectacular - a true Superstar! D.C. is popping, in many ways. What a time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2018

وتفوق كابيتالز في أربع مواجهات على غولدن نايس، مقابل خسارة واحدة، ليفوز باللقب لأول مرة في تاريخه، وذلك في سلسلة تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

Чертова дюжина Ови. Александр Великий за 13 лет выстрадал Кубок Стэнли



Об упорстве и характере величайшего российского хоккеиста современности - в блоге нашей редакцииhttps://t.co/cU6ctm6qSFpic.twitter.com/ApWOJxy5kQ — Р-Спорт (@rsportru) June 8, 2018

ونال أوفيتشكين قائد كابيتالز جائزة أفضل لاعب في سلسلة نهائي البطولة، وهو أول لاعب روسي يحمل شارة قيادة فريق أمريكي يفوز بكأس ستانلي.

وانضم أوفيتشكين إلى واشنطن كابيتالز عام 2005، وحقق خلال مسيرته مع النادي الكثير من الألقاب الجماعية والفردية.

ويعتبر دوري الهوكي الوطني (NHL)، أشهر وأقوى بطولات هوكي الجليد في العالم، وتقام البطولة سنويا بمشاركة 30 فريقا من كندا والولايات المتحدة، ويلعب في صفوف هذه الأندية أقوى لاعبي العالم المحترفين، وخاصة من أوروبا، ويحصل الفريق الفائز بالدوري على كأس "ستانلي" المرموق.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر