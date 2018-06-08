السفير النيجيري لدى موسكو..روسيا بلد الأمن والأمان وأدعو الجميع إلى المونديال

أكد ستيف ديفيس أوغبا السفير النيجيري لدى موسكو على عدم وجود أي مظاهر للعنصرية في روسيا، ودعا الجماهير للمجيء إلى روسيا والاستمتاع بمباريات المونديال الذي سينطلق بعد 6 أيام.

وقال أوغبا في حديث صحفي: "ربما كانت ظاهرة العنصرية منتشرة قبل 20 عاما في روسيا، ولكن المجتمع قد تغير كثيرا خلال هذه المدة، وليس لدي أي خوف من هذه الناحية وأقوم بالتجوال في شوارع موسكو بكل حرية، ومستوى الأمان الذي رأيته في روسيا يدفعني للقول بأن هذا البلد مكان مناسب وآمن لذوي البشرة السمراء، فيما هناك سوء فهم لروسيا في الغرب ولاسيما على صعيد ما يشاع عن مظاهر العنصرية في روسيا".

وأضاف:"ابنتي تقول إن موسكو أكثر أمانا من الولايات المتحدة وهذا الرأي خبرة شخصية، وعلى كل شخص تفهم مستوى الأمن. أنا أنصح الجميع بالقدوم إلى روسيا والتأكد شخصيا من عدم وجود خطر هنا، وعدم الثقة في الشائعات".

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو الجاري، لغاية 15 يوليو القادم، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

وتلعب نيجيريا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الأرجنتين وكرواتيا ونيجيريا.

المصدر: تاس

أليكسي اسبر