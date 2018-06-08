صدور فيديو كليب الأغنية الرسمية لكأس العالم 2018 (فيديو)

أطلق الفنان الأمريكي نيكي جيم على صفحته الشخصية في "يوتيوب" فيديو كليب أغنية كأس العالم 2028 الرسمية، بمشاركة الممثل العالمي الشهير ويل سميث والفنانة الألبانية إيرا إستريفي.

وشارك في تصوير الفيديو أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينو، وحظي الفيديو بمئات الآلاف من المشاهدات بعد ساعات قليلة على نشره.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة بعد 6 أيام، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو الجاري، لغاية 15 يوليو القادم، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

شاهدوا الأغنية الرسمية لكأس العالم 2018 FIFA #LiveItUp 🎼🎤🎵

(الأغنية سيتم إذاعتها في جميع أنحاء روسيا على مدار الأسابيع المقبلة)https://t.co/t4NQ7Dq6AA pic.twitter.com/y193Ks2etJ — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 8, 2018

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المصدر: يوتيوب

أليكسي اسبر