60 عاما على مشاركة روسيا الأولى في المونديال

خاض منتخب الاتحاد السوفيتي لكرة القدم للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم في نسختها السادسة خلال مونديال السويد 1958 بمشاركة 16 منتخبا والذي توّج بلقبها المنتخب البرازيلي.

ولعب الاتحاد السوفيتي في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات البرازيل وإنجلترا والنمسا، وكانت أول مباراة في تاريخه بكأس العالم في 8 يونيو أمام المنتخب الإنجليزي وانتهت بالتعادل 2-2، وفي المباراة الثانية تغلب على النمسا بهدفين نظيفين، قبل أن يخسر المباراة الثالثة أمام المنتخب البرازيلي بهدفين دون رد.

ولعب المنتخبان السوفيتي والإنجليزي مباراة فاصلة لتحديد المتأهل الثاني عن المجموعة للدور ربع النهائي بعد تعادلهما بالنقاط، وتمكن المنتخب السوفيتي من إقصاء الإنجليز بهدف دون رد.

وفي الدور ربع النهائي للبطولة خسر المنتخب السوفيتي أمام صاحب الأرض المنتخب السويدي بهدفين نظيفين.

وانضم الاتحاد السوفيتي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1946، ولعب أول مباراة رسمية له عام 1952، فيما شاركت روسيا في سبع بطولات لكأس العالم من أصل 10 تحت راية منتخب الاتحاد السوفيتي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اعترف بالمنتخب الروسي وريثا شرعيا لبطولات وإنجازات منتخب الاتحاد السوفيتي لكرة القدم.

ويتطلع منتخب روسيا للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس العالم التي ستنطلق على أرضه بعد 6 أيام، لاسيما وأن القرعة كانت رحيمة به، حيث وضعته في مجموعة قد يبدو فوزه ضمنها سهل المنال، أمام منتخبات أوروغواي، والسعودية، ومصر.

المصدر: تاس+RT