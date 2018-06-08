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مونديال 2018.. إصابة سواريز في مواجهة ودية أمام أوزبكستان

08 يونيو 2018 | 13:51 GMT
مونديال 2018.. إصابة سواريز في مواجهة ودية أمام أوزبكستان
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تلقى منتخب الأورغواي ضربة قوية قبل مباراته المرتقبة الجمعة المقبل أمام المنتخب المصري، بعدما تعرض نجمه لويس سواريز لإصابة عنيفة في آخر مباراة ودية قبل السفر إلى نيجني نوفغورود.

فبعدما ساهم سواريز في فوز منتخب بلاده على أوزبكستان بثلاثية نظيفة سجل منها الهدف الثاني من ركلة جزاء، تم استبداله في الدقائق الأخيرة، إثر تعرضه لتدخل عنيف من مدافع أوزبكستان، ما جعل مهاجم برشلونة يثور في وجه حكم اللقاء اعتراضا على عدم حمايته وإشهار بطاقة صفراء في وجه اللاعب الأوزبكي.

وأثناء جلوسه على مقاعد البدلاء، خلع لويس سواريز حذاءه الأيمن من شدة الألم، بسبب تعرضه لجرح قطعي في الكاحل، وكشفت تقارير صحفية أن اللاعب سيخضع للأشعة صباح اليوم، لتحديد مدى إصابته وإمكانية لحاقه بمباراة مصر.

وتستهل الأوروغواي مشوارها في مونديال روسيا بلقاء مصر في الـ15 من يونيو الجاري ضمن المجموعة الأولى قبل أن تواجه السعودية بعدها بخمسة أيام، وأخيرا روسيا المضيفة في الـ25 من يونيو الحالي.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة بعد 9 أيام، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها في الفترة الممتدة من 14 يونيو الجاري، ولغاية 15 يوليو القادم، حيث ستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا في 11 مدينة، هي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: وكالات

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