ضربة موجعة لمنتخب الأرجنتين قبل مونديال روسيا

تلقى المنتخب الأرجنتيني ضربة قوية بتعرض لاعب خط الوسط مانويل لانزيني لإصابة قوية في الركبة ستبعده عن نهائيات كأس العالم في روسيا التي ستنطلق بعد 6 أيام.

ونشر الاتحاد الأرجنتيني على "تويتر" أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، "عانى في التدريب الصباحي اليوم من قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى".

[PARTE MÉDICO] Manuel Lanzini sufrió, en el entrenamiento matutino de hoy, la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. pic.twitter.com/lmYEVr5YaV — Selección Argentina (@Argentina) June 8, 2018

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وتعد هذه الإصابة ضربة قوية لخطط المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي الذي كان من المتوقع أن يعتمد على لاعب وست هام الإنجليزي كأساسي في تشكيلته ضمن خط الوسط.

ولم يحدد المدرب بعد من سيكون بديلا لانزيني في التشكيلة الرسمية للمنتخب الذي يخوض مباراته الأولى أمام آيسلندا في 16 يونيو الجاري، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا كرواتيا ونيجيريا.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر