الفرعون صلاح وراء رحيل المدير الرياضي لنادي برشلونة

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن كواليس رحيل روبرتو فرنانديز، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، عن منصبه وتعيين الفرنسي إيريك أبيدال، نجم الفريق السابق، مديرا رياضيا جديدا.

وذكر موقع "دياريو غول" أن روبرتو فرنانديز، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني السابق، رفض التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي الصيف الماضي، على الرغم من المستويات الرائعة التي ظهر عليها مع روما الإيطالي.

وأضاف أن نادي روما عرض محمد صلاح على نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يرحل لنادي ليفربول مقابل 42 مليون يورو، الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب روبرتو فرنانديز، في حين قرر التعاقد مع عثمان ديمبلي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

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وذكر أن عثمان ديمبلي خيب آمال إدارة برشلونة، بعدم تقديمه لمستويات لا ترضي طموحات إدارة النادي الكتالوني العملاق وجماهيره، في حين توج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفا في موسمه الأول مع الريدز، كما توج بجائزة أحسن لاعب في المسابقة، ما دفع مسؤولي برشلونة لعدم التجديد لروبرتو فرنانديز نتيجة لقراره الخاطئ.

المصدر: اليوم السابع