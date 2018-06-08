لأول مرة في تاريخه.. الروسي أوفيتشكين يحمل كأس ستانلي للهوكي (فيديو)

قاد ألكسندر أوفيتشكين فريقه "واشنطن كابيتالز" للتتويج بلقب "كأس ستانلي" بفوزه على فيغاس غولدن نايس، 4-3، في المباراة الخامسة، بينهما في نهائي دوري الهوكي الأمريكي (NHL).

وتفوق كابيتالز في أربع مواجهات على غولدن نايس، مقابل خسارة واحدة، ليفوز باللقب لأول مرة في تاريخه، وذلك في سلسلة تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

Quite literally an unbelievable season.



Congratulations to the @GoldenKnights, congratulations to Las Vegas. pic.twitter.com/TKSk3kesIm — NHL (@NHL) June 8, 2018

ونال أوفيتشكين قائد كابيتالز جائزة أفضل لاعب في سلسلة نهائي البطولة، وهو أول لاعب روسي يحمل شارة قيادة فريق أمريكي يفوز بكأس ستانلي المرموق.

ويلعب إلى جانب أوفيتشكين في كابيتالز كل من مواطنيه يفغيني كوزنيتسوف ودميتري أورلوف.

Фото для истории!



Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов с Кубком Стэнли pic.twitter.com/aMAkd3Fewt — СЭ Хоккей (@hockey_se) June 8, 2018

وهنأ وزير الرياضة الروسي بافل كولوبكوف الرياضيين الروس الثلاثة واصفا إياهم بـ "الأبطال".

وانضم أوفيتشكين إلى واشنطن كابيتالز عام 2005، وحقق خلال مسيرته مع النادي الكثير من الألقاب الجماعية والفردية.

ويعتبر دوري الهوكي الوطني (NHL)، أشهر وأقوى بطولات هوكي الجليد في العالم، وتقام البطولة سنويا بمشاركة 30 فريقا من كندا والولايات المتحدة الأمريكية، ويلعب في صفوف هذه الأندية أقوى لاعبي العالم المحترفين، وخاصة من أوروبا، ويحصل الفريق الفائز بالدوري على كأس "ستانلي" المرموقة.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر