الرئيس الأرجنتيني سيحضر نهائي المونديال في حال تأهل منتخب التانغو

صرح ريكاردو لاغوريو السفير الأرجنتيني في موسكو، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري سيحضر المباراة النهائية لمونديال روسيا في حال تأهل منتخب التانغو لنهائي البطولة.

وقال لاغوريو إن الرئيس الأرجنتيني لديه جدول أعمال مزدحم، ولن يستطيع حضور افتتاح نهائيات كأس العالم 2018 التي تنطلق في روسيا بعد 6 أيام، ولكنه سيحضر المباراة النهائية في حال تأهل رفاق ميسي للمباراة النهائية للبطولة.

إقرأ المزيد

وتوقع لاغوريو أن يتخطى الحضور الجماهيري الأرجنتيني لمباريات المونديال 30 ألف متفرج، فقد سجل 23 ألف هوية مشجع تم استلامها لحضور المونديال حتى الآن.

ويلعب المنتخب الأرجنتيني ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كل من منتخبات آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

المصدر: تاس

أليكسي اسبر