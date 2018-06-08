برشلونة يعين الفرنسي أبيدال مديرا رياضيا

أعلن برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم عن تعيين مدافعه الدولي الفرنسي السابق إريك أبيدال (38 عاما) مديرا رياضيا للنادي الكتالوني العملاق.

وفي منصبه الجديد الذي كان يشغله روبير فرنانديز منذ عام 2015، سيكون أبيدال مكلفا بتعاقدات أحد أفضل الأندية في عالم الساحرة المستديرة.

وسيتم تقديم أبيدال رسميا في الـ18 من يونيو الحالي، علما بأن الفريق الكتالوني عينّه في يونيو من العام الماضي سفيرا له.

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ويبدو أن فرنانديز دفع ثمن إقصاء برشلونة من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على يد روما الإيطالي.

وبعدما لعب مع فرق موناكو وليل وليون الفرنسية، انتقل أبيدال إلى برشلونة وأمضى معه ستة أعوام خاض خلالها 193 مباراة وتوج بـ15 لقبا، بينها أربعة في الدوري المحلي واثنان في دوري أبطال أوروبا.

واكتشف أبيدال الذي لعب 67 مباراة دولية ووصل مع بلاده إلى نهائي مونديال 2006، إصابته بورم في الكبد في مارس 2011، وتوقف عن اللعب لبضعة أشهر، لكنه عاد وخاض كامل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا والتي فاز فيها برشلونة على مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 3-1.

وخضع المدافع الفرنسي بعدها بعام لعملية زرع كبد وتعافى من مرضه، لكنه ترك برشلونة عام 2013 عائدا لفريقه السابق موناكو. وفي صيف 2014 انتقل للدفاع عن ألوان أولمبياكوس اليوناني بعقد يمتد لعامين، إلا أنه اعتزل في ديسمبر من العام ذاته لأسباب شخصية.

المصدر: أ ف ب