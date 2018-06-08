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الأوروغواي تستعد لمصر بثلاثية في شباك أوزبكستان

08 يونيو 2018 | 08:52 GMT
الأوروغواي تستعد لمصر بثلاثية في شباك أوزبكستان
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Andres Stapff / Reuters

اختتم المنتخب الأوروغوياني استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق في روسيا بعد 6 أيام، بالفوز على ضيفه منتخب أوزبكستان بثلاثية نظيفة فجر اليوم الجمعة.

وتناوب على تسجيل أهداف أصحاب الأرض الثلاثة كل من جيورجيان دي أراسكايتا، ولويس سواريز من ركلة جزاء، وخوسيه ماريا خيمينيز في الدقائق 32 و54 و73 على التوالي.

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ولعب المنتخب الأوزبكي بعشرة لاعبين في آخر 10 دقائق من المباراة، بعد طرد مدافعه أكرامجون كوميلوف نتيجة تدخله العنيف على كارلوس سانشيز.

وتستهل الأوروغواي مشوارها في مونديال روسيا بلقاء مصر في الـ15 من يونيو الجاري ضمن المجموعة الأولى قبل أن تواجه السعودية بعدها بخمسة أيام، وأخيرا روسيا المضيفة في الـ25 من يونيو الحالي.

المصدر: sportbox.ru

أليكسي اسبر

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