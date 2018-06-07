ميسي: خسارة 2014 مريرة وأتمنى الفوز بالمونديال

أعرب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن ثقته الكاملة في حظوظ منتخب بلاده في المونديال القادم، وأكد أن الفريق يمتلك لاعبين قادرين على التنافس مع أي فريق.

وقال ميسي في حديث نشرته صحيفة "موندو" الإسبانية: "أفضل شيء هو التعامل بمنطق مباراة بمباراة، وعدم التفكير في الغد بل في اليوم الحاضر. في البداية يجب أن نفكر في آيسلندا في المباراة الأولى، لأن البداية تكون دائما مهمة، ويجب أن نبدأ بالفوز".

وثمن ميسي الثقة التي وضعتها فيه جماهير بلاده وأنصار نادي برشلونة الإسباني للفوز بالمونديال، حيث قال: رغبة الكثير من الناس في رؤيتي أرفع كأس العالم أمر يدعو للفخر. أتلقى من كل مكان هذه الرغبة وهذا التشجيع، وهو أمر رائع ومثير. الرغبة في رؤيتي بطلا للعالم من البعض الذي هم ليسوا أنصارا للمنتخب الأرجنتيني يعني أنهم يولون لنجاحي الأولوية قبل نجاح منتخباتهم. هذا أمر رائع للغاية، وأتمنى أن أتمكن من إسعادهم وأن أفوز من أجلهم بالمونديال.

واعترف ميسي بأن خسارة الأرجنتين أمام ألمانيا 0-1 في نهائي المونديال الماضي كانت بمثابة ضربة قوية للغاية.

واستطرد قائلا: كان موقفا صعبا بالنسبة لنا لأننا كنا قريبين للغاية من رفع الكأس، كنا نستحق الفوز بتلك المباراة نظرا للطريقة التي سارت بها كل الأمور.

واعترف ميسي أيضا بأنه كان من الصعب عليه تقبل هزيمة الأرجنتين 1-6 أمام إسبانيا في المباراة الودية التي جمعت بين البلدين في مارس الماضي، رغم أنه لم يشارك في اللقاء.

وأكمل قائد المنتخب الأرجنتيني قائلا: الضربة أمام إسبانيا كانت قوية للغاية أيضا لأننا كنا قد قدمنا لتونا مباراة كبيرة أمام إيطاليا. الهزيمة أمام إسبانيا بهذه الطريقة تسببت في شعورنا بالإحباط قليلا.

ويستهل منتخب الأرجنتين مشواره في مونديال روسيا 2018، بمواجهة نظيره الآيسلندي في 16 مايو، ضمن مباريات المجموعة الرابعة (D)، وبعد ذلك بخمسة أيام سيلعب مع منتخب كرواتيا، ومن ثم سيختتم دور المجموعات بلقاء نظيره النيجيري في 26 يونيو.

المصدر:DPA