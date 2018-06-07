البرتغال تقسو على الجزائر استعدادا للمونديال

ألحق المنتخب البرتغالي خسارة قاسية بضيفه الجزائري 3-0 في لقاء ودي، لعب في لشبونة، ضمن استعدادات المنتخب الملقب بـ"برازيل أوروبا" للمشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

تناوب على ثلاثية البرتغال كل من الشاب غونزالو غيديس في (د.17 و55) وبرونو فيرنانديز في (د.37).

وبتلك النتيجة، طمأن منتخب البرتغال "بطل أوروبا"، الذي خاض اليوم مباراته الودية الأخيرة قبل السفر لروسيا، جماهيره على جاهزيته للمونديال، حيث يلعب في المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة، برفقة منتخبات إسبانيا والمغرب وإيران.

وكانت حدة الانتقادات الموجهة لرابح ماجر مدرب المنتخب الجزائري تزايدت في الفترة الأخيرة بسبب سوء نتائج الفريق، لتأتي تلك الخسارة لتضاعف من الضغوط الملقاة على المدير الفني الجزائري.

المصدر: وكالات