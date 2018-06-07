مونديال 2018 .. إنجلترا تستعد لتونس بثنائية في شباك كوستاريكا

اختتم المنتخب الإنجليزي استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق بروسيا يوم الخميس القادم، بالفوز على ضيفه منتخب كوستاريكا 2-0 في المباراة الودية، اليوم الخميس.

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل لمنتخب إنجلترا في (د.13)، عبر قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وأضاف داني ويلبك الهدف الثاني في (د.76).

بتلك النتيجة، واصل منتخب إنجلترا نتائجه الجيدة قبل المشاركة في المونديال، بعدما انتصاره الثالث في ودياته الأربع التي خاضها استعدادا لكأس العالم، مقابل تعادل وحيد.

وسيبدأ منتخب إنجلترا (الذي يتطلع للتتويج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعدما حصل عليها عندما نظم البطولة على ملاعبه عام 1966) غمار منافسات نهائيات النسخة الـ 21 لبطولة كأس العالم، بمواجهة نظيره التونسي، يوم 18 يونيو المقبل، ومن ثم يلتقي مع بنما وبلجيكا، يومي (23 و28) يونيو، وذلك ضمن مباريات المجموعة السابعة (G) للبطولة.

في المقابل، يلعب منتخب كوستاريكا، الذي يحلم بتكرار إنجازه التاريخي بالتأهل لدور الثمانية في نسخة البطولة الماضية التي جرت بالبرازيل عام 2014، في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات البرازيل وسويسرا وصربيا.

ومن المقرر أن يختتم منتخب كوستاريكا استعداداته للمونديال بمواجهة منتخب بلجيكا وديا يوم الاثنين القادم.

المصدر: وكالات