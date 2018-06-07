كوريا الجنوبية تتعادل مع بوليفيا استعدادا للمونديال

فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء منتخب كوريا الجنوبية مع نظيره البوليفي، في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الخميس في النمسا.

وأقيمت المباراة في إطار استعدادات المنتخب الكوري الجنوبي للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق في روسيا الخميس القادم.

وهي ثالث مباراة إعدادية لكوريا الجنوبية للمونديال بعدما كانت تغلبت على هندوراس 2-0 الاثنين قبل الماضي وخسرت أمام البوسنة 1-3 الجمعة الماضي.

ومن المقرر أن يخوض منتخب كوريا الجنوبية مباراته الودية الأخيرة أمام منتخب السنغال الاثنين القادم، قبل المشاركة في المونديال.

ويلعب المنتخب الكوري في المجموعة السادسة بالدور الأول لكأس العالم، برفقة منتخبات ألمانيا والسويد والمكسيك، حيث يبدأ مسيرته في البطولة بمواجهة نظيره السويدي في 18 يونيو الجاري.

المصدر: وكالات