وضع جدول لقاء لاعبي البرازيل بزوجاتهم خلال المونديال

أكد طبيب المنتخب البرازيلي لكرة القدم رودريغو لاسمار، أنه تقرر التحكم بممارسة لاعبي فريقه للجنس خلال خوضهم مونديال روسيا المنتظر بعد 7 أيام.

وقال لاسمار لصحيفة Extra البرازيلية: الجنس شيء طبيعي، ولاعبونا شباب ويتمتعون بصحة ممتازة، ولا يوجد شيء طبيعي أكثر من ممارسة الجنس لتخفيف التوتر والاسترخاء. هذه ليست مشكلة".

وأضاف: "سيتم وضع مواعيد محددة للقاء اللاعبين زوجاتهم وصديقاتهم، فيما لن تتاح لهم ممارسة الجنس طوال الوقت أثناء المونديال".

وتلعب البرازيل ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كل من منتخبات سويسرا وكوستاريكا وصربيا.

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وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها في الفترة الممتدة بين 14 يونيو الجاري ولغاية 15 يوليو القادم.

وستقام مباريات البطولة على حلبات 12 ملعبا في 11 مدينة هي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: لينتا.رو











