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رولان غاروس.. الأمريكية ستيفنز تلحق بهاليب إلى النهائي

الرياضة

رولان غاروس.. الأمريكية ستيفنز تلحق بهاليب إلى النهائي
AFP
سلون ستيفنز
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لحقت الأمريكية سلون ستيفنز المصنفة عاشرة بالرومانية سيمونا هاليب الأولى إلى المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة بفوزها الخميس على مواطنتها ماديسون كيز الثالثة عشرة 6-4 و6-4.

وبلغت هاليب النهائي الثالث لها في رولان غاروس والثاني تواليا بتغلبها على الإسبانية غاربيني موغوروزا الثالثة 6-1 و6-4.

وهذه المباراة، هي النهائية الثانية لستيفنز (25 عاما) في الغراند سلام بعد النهائي الأول في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فراشينغ ميدوز قبل نحو 9 أشهر عندما أحرزت اللقب على حساب مواطنتها وصديقتها كيز.

وتمثل هذه المباراة الفوز الثالث لستيفنز على كيز في 3 مواجهات جمعت بينهما حتى الآن بعد النهائي الأول عام 2015 في الدور الأول لدورة ميامي.

المصدر: أ ف ب

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