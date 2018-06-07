رولان غاروس.. الأمريكية ستيفنز تلحق بهاليب إلى النهائي

لحقت الأمريكية سلون ستيفنز المصنفة عاشرة بالرومانية سيمونا هاليب الأولى إلى المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة بفوزها الخميس على مواطنتها ماديسون كيز الثالثة عشرة 6-4 و6-4.

وبلغت هاليب النهائي الثالث لها في رولان غاروس والثاني تواليا بتغلبها على الإسبانية غاربيني موغوروزا الثالثة 6-1 و6-4.

Watch the highlights of the match between Simona Halep and Garbine Muguruza. The Romanian won in two sets 6/1 6/4.

More videos : https://t.co/L0wmcUhyym#RG18pic.twitter.com/m0ltXtaCJC — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2018

وهذه المباراة، هي النهائية الثانية لستيفنز (25 عاما) في الغراند سلام بعد النهائي الأول في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فراشينغ ميدوز قبل نحو 9 أشهر عندما أحرزت اللقب على حساب مواطنتها وصديقتها كيز.

وتمثل هذه المباراة الفوز الثالث لستيفنز على كيز في 3 مواجهات جمعت بينهما حتى الآن بعد النهائي الأول عام 2015 في الدور الأول لدورة ميامي.

Slammin’ Sloane Stephens.



Sidelined with injury this time last year, the reigning US Open champion is into her 2nd major final in the last 10 months. Defeats Madison Keys 6-4, 6-4 and will face No.1 Simona Halep on Saturday.



Sloane will crack the Top 5 on Monday. #RG18pic.twitter.com/bH7uzSoHOH — WTA Insider (@WTA_insider) June 7, 2018

المصدر: أ ف ب